"التنمية" تحذير من غرق 300 ألف عائلة في غزة مع حلول الشتاء

حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد نحو 300 ألف عائلة نازحة مع اقتراب فصل الشتاء وبدء المنخفضات الجوية، في ظل تهالك الخيام ونقص مستلزمات الإيواء واستمرار منع الاحتلال إدخال مواد ضرورية لحماية النازحين من الأمطار والبرد.

وقالت الوزارة إن نحو 90% من الخيام المستخدمة حاليًا أصبحت مهترئة وممزقة وغير صالحة للسكن، بعد عامين من الاستخدام المتواصل وتعرضها لأشعة الشمس والرياح، ما يفاقم معاناة مئات آلاف العائلات التي تواجه الشتاء الرابع في ظل ظروف نزوح قاسية.

وأوضحت أن تضرر نحو 85% من الوحدات السكنية كليًا أو جزئيًا جعل الخيام خيارًا اضطراريًا لإيواء أعداد كبيرة من النازحين، محذرة من أن هطول الأمطار واشتداد المنخفضات الجوية قد يتسببان في غرق خيام ومخيمات النزوح، ويؤديان إلى تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية وحدوث موجات نزوح جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الإيواء الدولي يواجه فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 186.7 مليون دولار، في ظل عدم تأمين سوى 34% من الميزانية المطلوبة، بالتزامن مع نفاد المخزون الطارئ من الخيام في مستودعات المنظمات الدولية.

وحذّرت من أن استمرار منع سلطات الاحتلال إدخال الخيام والشوادر والمواد العازلة سيزيد من مخاطر الكارثة الإنسانية، ويترك العائلات النازحة دون وسائل كافية للحماية من الأمطار والبرد.

وطالبت الوزارة بالسماح الفوري بإدخال 200 ألف خيمة جديدة مقاومة للعوامل الجوية والرياح، و300 ألف طرد إيواء يتضمن الشوادر والبلاستيك المقوى والعوازل الحرارية والمائية، لتوفير الحد الأدنى من الحماية للنازحين مع اشتداد الظروف الجوية.

المصدر / فلسطين أون لاين