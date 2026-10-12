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شؤون العشائر تعالج 4336 قضية في غزة خلال 3 أشهر

12 أكتوبر 2026 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
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شؤون العشائر تعالج 4336 قضية في غزة خلال 3 أشهر

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية والأمن الوطني 4336 قضية في محافظات قطاع غزة، خلال الربع الثالث من عام 2026، ضمن جهودها لتسوية الخلافات وتعزيز السلم المجتمعي.

وأوضحت الإدارة، في تقرير صادر عنها، أن القضايا شملت المشاجرات والخلافات المالية والنزاعات على الأراضي والمشكلات العائلية، إضافة إلى قضايا القتل والسرقات وغيرها من القضايا المجتمعية.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الإصلاح العشائري، ومعالجة النزاعات بالطرق السلمية، والحد من تفاقمها، بما يسهم في حماية النسيج المجتمعي الفلسطيني ودعم الاستقرار في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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