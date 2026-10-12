آيزنكوت: نتنياهو يزيّف الوثائق للتنصّل من مسؤولياته

اتهم الوزير السابق في "كابينت" الاحتلال الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، الاثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومكتبه بـ "تزوير المحاضر الرسمية وإعادة ترتيب الصورة بأثر رجعي"، للهروب من التبعات والتنصل من المسؤولية عن الإخفاقات السياسية والعسكرية.

وحذّر أيزنكوت من أن "الواقع الأمني بات قابلاً للانفجار"، مشدداً على أن النقطة الأساسية والحاسمة في هذه المرحلة تكمن في غياب الثقة المطلقة بنتنياهو وبقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة في الأسابيع المقبلة.

وعلى الصعيد الاستراتيجي والميداني، أكد أيزنكوت أن أهداف الحرب في إيران "لم تتحقق من الناحية الواقعية"، مشيراً إلى أن انشغال مكتب نتنياهو بتعديل الوثائق والمحاضر يعكس حجم الأزمة والتخبط في إدارة المشهد أمنياً وسياسياً.

المصدر / فلسطين أون لاين