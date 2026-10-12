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بالصور جماهير غفيرة تشيّع 5 شهداء في خانيونس

12 أكتوبر 2026 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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جماهير غفيرة تشيّع 5 شهداء في خانيونس (تصوير/ رمضان الأغا)

شيّعت جماهير غفيرة في جنوب قطاع غزة، الاثنين، جثامين 5 شهداء ارتقوا في غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في مدينتي خانيونس ورفح.

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وانطلقت جنازات التشييع، من مستشفى ناصر غربي مدينة خانيونس، بمشاركة أهالي الشهداء، وجماهير غفيرة من المواطنين.

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وكانت مصادر محلية وطبية قد أفادت، باستشهاد ثلاثة مواطنين، من جراء استهداف طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خانيونس.

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وأكدت المصادر، استشهاد مواطنين آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بالقرب من مسجد "معاوية" غربي مدينة رفح.

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وانطلقت موكب التشييع باتجاه منازل ذوي الشهداء، ومن ثم المقابر القريبة، وسط حالة من الحزن والغضب الشديدين، في ظل استمرار القصف والتحليق المكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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