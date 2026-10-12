شيّعت جماهير غفيرة في جنوب قطاع غزة، الاثنين، جثامين 5 شهداء ارتقوا في غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في مدينتي خانيونس ورفح.





وانطلقت جنازات التشييع، من مستشفى ناصر غربي مدينة خانيونس، بمشاركة أهالي الشهداء، وجماهير غفيرة من المواطنين.





وكانت مصادر محلية وطبية قد أفادت، باستشهاد ثلاثة مواطنين، من جراء استهداف طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خانيونس.





وأكدت المصادر، استشهاد مواطنين آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بالقرب من مسجد "معاوية" غربي مدينة رفح.





وانطلقت موكب التشييع باتجاه منازل ذوي الشهداء، ومن ثم المقابر القريبة، وسط حالة من الحزن والغضب الشديدين، في ظل استمرار القصف والتحليق المكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.







المصدر / فلسطين أون لاين