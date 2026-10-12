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"يبيع الأوهام لأمريكا".. تحذير من تعطيل نتنياهو للانتخابات

12 أكتوبر 2026 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
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نتنياهو

حذر رئيس حزب "الديمقراطيين" في دولة الاحتلال، يائير غولان، من مخاطر إقدام رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تعطيل العملية الانتخابية المرتقبة تحت ذائع أمنية، متهماً إياه بمواصلة إطالة أمد الحرب لأهداف وسياسات شخصية.

وأكد غولان أن نتنياهو فعل كل ما بوسعه حتى اليوم لإدامة أمد الحرب بلا نهاية، مشدداً على وجود "خطر حقيقي" يكمن في محاولته تعطيل الانتخابات قبل موعدها حتى في يوم الاقتراع، مرجحاً أن يرفض نتنياهو أداء ونتائج الانتخابات نهائياً، مستحضراً سيناريو اقتحام الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 بالقول: "ما حدث في الولايات المتحدة يمكن بالتأكيد أن يحدث هنا أيضاً".

وهاجم غولان نتنياهو، بـ"بيع أوهام للإدارة الأمريكية بشأن إسقاط النظام الإيراني" بدلاً من قيادة تحرك سياسي إقليمي يضمن الأمن، من دون امتلاك أي استراتيجية سياسية واضحة تضمن ترتيبات "اليوم التالي" للحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نتنياهو #الانتخابات الإسرائيلية #جولان

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