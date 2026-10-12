الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، إلى جانب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات وحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما احتجزت سكانها وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، تخللها التنكيل بهم لساعات، فيما جرى تحويل عدد من المعتقلين إلى التحقيق لدى أجهزة استخبارات الاحتلال.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف الكوسا من منطقة الطور، عقب اقتحام المدينة ومداهمة عدد من المنازل، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني. كما اقتحمت قرية الباذان شمال شرقي المدينة، وداهمت أحد المنازل، فيما اقتحمت حي المساكن الشعبية شرق نابلس.

وفي قرية سالم شرق نابلس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها القرية، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة من أفراد عائلة محمد صعابنة في بلدة فحمة جنوب غربي المدينة، وهم شقيقان وثلاث شقيقات. كما اعتقلت الشابين جابر سعيد جرادات ويزن جابر جرادات خلال اقتحام قرية زبوبا غرب جنين، بحسب مصادر محلية.

أما في مدينة قلقيلية، فاعتقلت قوات الاحتلال أربعة أسرى محررين خلال اقتحام المدينة، وهم براء حماد، ومحمد الباز، وعبد الرحمن خدرج، وحسني النيص، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا عقب اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته في بلدة قطنة شمال غربي المدينة، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال شابا في العشرينيات من عمره من بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمتبلدة جناتا شرقا، وتمركزت في عدة أحياء فيها وداهمت عدد من المنازل واعتقلت كلا من: أسامة عطالله، ومصعب سالم عطالله وشقيقه محمود. كما اقتحمت القوات قرية حوسان غربا واعتقلت مصطفى محمد حمامرة.

وفي منطقة العروج شرقا داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين واحتجزت بعض الشبان وأجرت معهم تحقيق ميداني قبل أن تطلق سراحهم.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والجريح محمود أبو سل من مخيم العروب شمالي المدينة، بعد توقيفه على حاجز عسكري عند مدخل المخيم.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة طوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس الفارعة جنوب المحافظة، وداهمت منزلا وفتشته، من دون الإبلاغ عن اعتقالات، وفق ما أفاد به مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زين أنس القب، عقب مداهمة منزله في بلدة دير الغصون شمالي المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الغاز السام، من دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات، بحسب مصادر محلية.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملات الاعتقال والمداهمة المتواصلة التي تشهدها محافظات الضفة الغربية والقدس، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات تفتيش للمنازل، وتعتقل فلسطينيين، بالتزامن مع انتشار عسكري في الشوارع وأزقة المخيمات.

المصدر / فلسطين أون لاين