إصابة أربعة مواطنين جراء اعتداء مستعمرين في بيتا

أصيب أربعة مواطنين بجروح ورضوض، اليوم السبت، جراء اعتداء مستعمرين إرهابيين، في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا مزارعين في منطقتي جبل قماص والظهر جنوب شرق البلدة، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، وجرى نقلهم لتلقي العلاج.

وفي السياق، سرق مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال مساء اليوم ثمار زيتون وكسروا عددا من الأشجار في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن مستعمرين أطلقوا أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية بمنطقة السهل الشرقي للقرية، وسرقوا ثمار الزيتون وكسروا عددا من الأشجار.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخل الغربي للقرية منذ ساعات، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، علما أنه المدخل الوحيد المتاح، بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: