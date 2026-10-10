سيناتور أمريكي يتهم سفارة بلاده بالتستر على مقتل أمريكيين بالضفة

هاجم السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين، سفارة واشنطن لدى "إسرائيل" لتسترها على معلومات تتعلق بمواطنين أمريكيين قُتلوا في الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا بإجراء تحقيق في الأمر.

وقال فان هولين على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، إن "السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تخفي معلومات تتعلق بمقتل مواطنين أمريكيين".

وأضاف أن السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" مايك هاكابي وممثله المخول بهذا الملف يتستران على هذه المعلومات بهدف حماية بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية.

وطالب السيناتور الديمقراطي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بـ"التحقيق في محاولة التستر".

وتابع هولين: "إذا لم ندافع عن حقوق المواطنين الأمريكيين الذين قُتلوا، فهذا يعني أننا لن نستطيع الدفاع عن أي شخص يُقتل ظلما، سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو في أي مكان آخر من العالم".

وفي 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة ترامب بإعداد تقرير للكونغرس حول الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وكان المقترح المرفوض يقضي بإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير للكونغرس حول انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك احتجاز "إسرائيل" للأطفال الفلسطينيين ومقتل مواطنين أمريكيين.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: