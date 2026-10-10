"الحراك الفلسطيني" يستنكر اعتقال الناشط "أبو شمسية" ويدعو للإفراج عنه

طالب الحراك الوطني الفلسطيني بالإفراج الفوري عن الناشط عبد الهادي أبو شمسية، المعروف بـ«أبو أيمن»، الذي قال إن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله يواصل احتجازه.

وأوضح الحراك، في بيان، أن أبو شمسية، البالغ نحو 70 عاماً، ينشط في لجان السلم الأهلي والإصلاح والعمل المجتمعي، وله دور في مساندة المرضى والفقراء، ولا سيما مرضى السرطان، من خلال المساعدة في تأمين الأدوية عبر التبرعات، إلى جانب تقديم الدعم للعائلات المحتاجة وتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأدان الحراك استمرار احتجازه، مطالباً بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته، ليتمكن من مواصلة نشاطه الاجتماعي والإنساني ومساهمته في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي.

وأكد أن الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، يحتاج إلى تكاتف الجهود المجتمعية والمبادرات الإنسانية التي تسهم في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الصمود والوحدة الشعبية.

وشدد الحراك على أهمية دعم الناشطين والمبادرات التي تعزز التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى الدور الذي يؤديه أبو شمسية في مساعدة المرضى والمحتاجين والإسهام في جهود الإصلاح المجتمعي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات