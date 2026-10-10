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محدث 7 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة

10 أكتوبر 2026 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
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طفل استشهد في غارة إسرائيلية على غزة أمس الجمعة (تصوير محمود أبو حصيرة)

استشهد 7 مواطنين، بينهم طفلة متأثرة بجراحها، وأُصيب آخرون بجراح، في غارات وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة

وفي آخر التطورات الميدانية، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية المواطن وجدي الصوص أمام مدخل البريج أثناء سيره على دراجة نارية ما أدى إلى استشهاده على الفور.

كما استشهد 5 مواطنين، وأصيب 6 أخرون بجراح، ظهر اليوم، في استهداف طائرات الاحتلال محيط "باندا مول" غربي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن من بين الشهداء عرف كل من: معاذ حسونة، وعلاء أبو عمرو، وأحمد حسين أبو عمرة، ومحمد ارحيم.

كما استشهد المواطن محمد وليد النخالة (44 عاما)، واًصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة

وفي سياق متصل، أعلن مصدر طبي عن ارتقاء المواطن موسي أبو دان متأثرًا باصابته في قصف إسرائيلي أمس على مواصي خان يونس.

وذكرت مصادر محلية أن الطفلة شهد عبد الرزاق النجار (6 سنوات) استشهد فجر اليوم متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال داخل خيمتها غربي مدينة غزة.

وأطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر»"نيرانها بكثافة باتجاه المواطنين في منطقة ساحة غزة شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرقي المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار من الآليات العسكرية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شرقي المدينة، فيما أطلقت رافعة عسكرية إسرائيلية النار في المنطقة ذاتها، وأُطلقت قنابل إنارة في أجواء المدينة.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم جباليا، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه ساحل غربي مدينة غزة.

وفي خانيونس، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة شمالي مدينة خانيونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه ساحل المدينة، بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه بكثافة شرقي خانيونس.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة صوب منازل المواطنين شرقي مخيم المغازي، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة دير البلح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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