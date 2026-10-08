4 شهداء في يوم دامٍ على غزة

استشهد أربعة مواطنين وأُصيب آخرون بجروح، الخميس، جراء استهدافات وقصف مدفعي وجوي متواصل شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية بارتقاء الشهيدين مجدي الأيوبي وحسام أبو العطا إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمركبة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة.



الشهيد مجدي الأيوبي

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، أُعلن عن استشهاد الشاب أحمد خميس أبو ناجع متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع جراء قصف إسرائيلي سابق.





كما أُصيب عدد من المواطنين بجروح، وصف بعضها بالخطيرة، إثر استهداف طيران الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في المخيم المصري بمنطقة التوام شمال غربي المدينة.

فيما استشهدت، صباح اليوم، المواطنة أحلام شعبان مبارك (30 عاماً) وأُصيب آخرون بقصف مدفعي استهدف محيط محطة الخزندار شمال غربي مدينة غزة.

وترافق ذلك مع إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع باتجاه مراكز الإيواء، لا سيما مدرستي الوسطى والمشتركة "ب"، إلى جانب استهداف منازل وخيام النازحين، وقصف مدفعي طال مناطق شرقي غزة وحي التفاح شمال شرقي المدينة، ومناطق شمال شرقي مخيم البريج.

وجنوبي القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف لمبانٍ سكنية شمال شرقي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرقي وجنوبي المدينة وشرقي مدينة حمد.

المصدر / فلسطين أون لاين