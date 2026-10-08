3 أعوام على طوفان الأقصى.. 4168 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس

وثّق مركز معلومات فلسطين "معطى" تنفيذ 4168 عملًا مقاومًا نوعيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأوضح المركز، في تقرير إحصائي، أن الأعمال المقاومة شملت 1288 حادثة إطلاق نار و1241 اشتباكًا مسلحًا و1356 عملية تفجير عبوات ناسفة، إلى جانب 77 عملية طعن و57 عملية دهس.

وأشار التقرير إلى تسجيل عملية استشهادية واحدة، وعملية تسلل واحدة خلف خطوط الاحتلال، إضافة إلى تفجير حافلة واستخدام سيارة مفخخة في إحدى العمليات.

وبيّن أن المقاومة استهدفت أيضًا آليات ومركبات الاحتلال، إذ سُجلت 53 حادثة حرق لمنشآت وآليات ومركبات عسكرية، وإعطاب 94 آلية عسكرية، وإلحاق أضرار بـ243 مركبة تابعة للاحتلال.

ولفت "معطى" إلى إسقاط 20 طائرة استطلاع تابعة للاحتلال خلال الفترة ذاتها، في تطور وصفه التقرير بالنوعي، إلى جانب استهداف قوات الاحتلال في محاور الاقتحام المختلفة.

وأكد المركز أن هذه المعطيات تعكس، وفق تقديره، تصاعد وتيرة الأعمال المقاومة وتنوع أدواتها في الضفة الغربية والقدس، رغم الإجراءات العسكرية والأمنية التي يفرضها الاحتلال.

وخلص التقرير إلى أن المقاومة في الضفة والقدس شهدت تطورًا في أساليبها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، معتبرًا أنها باتت تمثل خيارًا متجذرًا في مواجهة الاحتلال.

وتأتي هذه المعطيات في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتقالات والعمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتواصلة، في وقت يواصل فيه الاحتلال تشديد إجراءاته العسكرية والأمنية وفرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين