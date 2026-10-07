وجهاء العشائر والقوى الوطنية يؤكدون دعمهم لعائلة 'أبو شحمة' مشيدين بموقف ابنهم الشهيد

شهدت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة توافدًا واسعاً لوفود المكونات المجتمعية والوطنية، تضم وجهاء وأعيان العشائر، ورجال الإصلاح، وممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، للمؤازرة لعائلة "أبو شحمة"، عقب استشهاد ابنها الشاب رائد تامر سليمان أبو شحمة.

وأكّدت الوفود المشاركة خلال تواجدها لدى عائلة أبو شحمة اليوم الأربعاء 7/10/20126 التضامن الكامل مع عائلة أبو شحمة، مشيدين بالقرار الشجاع والوطني الذي اتخذه الشهيد بالعودة إلى حضن شعبه ووطنه والتبرؤ من أي مسارات مشبوهة، قبل أن تطاله يد الغدر بطائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء طريق عودته.

من جانبه، أكد الشيخ طارق الأسطل، مختار خان يونس، أن الوفد جاء إلى عائلة أبو شحمة لتقديم التهنئة والمؤازرة، مؤكدًا عمق الروابط الاجتماعية والعائلية التي تجمع أبناء المجتمع، وما تحمله من محبة وتكافل في مختلف الظروف.

وقال الأسطل: "جئنا مهنئين ومؤازرين، وإذا جئنا معزّين فإننا نعزّي أنفسنا قبل أن نعزّيكم».

وتابع الأسطل قائلًا: "فهنيئًا للأخ رائد ما لقي ربه من أجله، وأن كتبت له الشهادة على أيدي الأعداء، أعداء الدين وأعداء الرسل من قبل، وهم اليهود، وأضيف إلى ذلك الذين تعاونوا معهم على الاحتلال من الخونة والمرتزقة".

بدوره، أكد أ. صهيب أبو غانم رئيس تجمع مخاتير ووجهاء وأعيان غرب خان يونس أن الخطوة التي قام بها الشهيد رائد تامر أبو شحمة تدلل على سلامة الفطرة، وسلامة البناء والأسرة المناضلة التي خرج منها الكثير من التضحيات.

وقال أبو غانم: "ونحن تعدّ علينا هذه الأنفاس، ولكننا في هذا المقام، مقام فقد شاب يافع في مقتبل عمره، نعرف من خلال ما ألمّ به وما حدث له أن هذه البيئة بيئة طيبة ومباركة، جعلت هذا الشبل وهذا الشاب في مقتبل عمره يعود إلى مربضه السليم وإلى بيته القويم، لكي يعود إلى حياة كان يسير فيها بشكل وعلى وجه مستقيم».

ووجه غانم رسالة إلى عائلة أبو شحمة وعموم عائلة مرمخ، مؤكدًا أن الأمل بعودة الشباب لا ينبغي أن ينقطع، وقال: "لذلك، يا عائلة أبو شحمة، نعرف أن هذا وغيره فيهم الخير الكثير والصلاح العميم.

بدوره، رحب مختار عائلة بربخ الشيخ أسامة أبو عيادة بالوفود التي جاءت لمؤازرة ومساندة عائلة أبو شحمة.

المصدر / فلسطين أون لاين