20 قتيلًا بهجوم روسي على كييف

قُتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون جراء موجة هجمات مكثفة شنتها القوات الروسية صباح اليوم الأربعاء بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف وعدة مناطق أوكرانية، مستهدفة بنى تحتية للطاقة ومواقع صناعية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه من "أبشع الضربات" الاستعراضية والمؤلمة، مشيراً إلى أن روسيا استخدمت نحو 70 صاروخاً — العديد منها باليستي — بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية البدء بفرض انقطاعات طارئة وجزئية للتيار الكهربائي في خمس مناطق نتيجة الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ "ضربة واسعة النطاق" بأحد عشر سلاحاً عالياً الدقة تُطلق من البر والبحر والجو، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.

وأوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية، من بينها مواقع تابعة لشركة الدفاع الأوكرانية (فاير بوينت) المخصصة لتصنيع وتخزين صواريخ كروز من طراز "فلامينجو" والمسيرات متوسطة وطويلة المدى.

المصدر / وكالات