تكريم خاص من برشلونة للاعبه المعتزل

متابعة/ فلسطين أون لاين:

حظي النجم الإسباني بيدرو رودريغيز باستقبال خاص من نادي برشلونة، في لفتة تقديرية لمسيرته مع الفريق، وذلك عقب إعلانه اعتزال كرة القدم.

وحرص النادي الكتالوني على تكريم أحد أبرز خريجي أكاديميته، تقديرًا لما قدمه خلال سنوات ارتدائه قميص برشلونة، والتي شهدت تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات.

ويُعد بيدرو من أبرز الأسماء التي تخرجت من أكاديمية «لا ماسيا»، ونجح في ترك بصمة مميزة مع الفريق الأول، قبل أن يخوض تجارب أخرى خلال مسيرته الاحترافية.

وجاء التكريم ليؤكد مكانة بيدرو في تاريخ برشلونة، بعدما أنهى مسيرته الكروية وسط تقدير كبير من النادي وجماهيره.

المصدر / فلسطين أون لاين