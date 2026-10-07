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صور من معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023

07 أكتوبر 2026 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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صور من معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023
محمد زقوت

تستعيد هذه المجموعة المصورة مشاهد بداية معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، الذي شهد بدء أحداث واسعة النطاق انطلقت من قطاع غزة، وشملت عبور عناصر من كتائب القسام نحو مستوطنات غلاف غزة.

وتوثق الصور لحظات من الساعات الأولى لذلك اليوم، الذي أعقبته تطورات عسكرية وسياسية وإنسانية واسعة في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

وتظهر إحدى الصور عناصر من كتائب القسام أثناء توجههم من قطاع غزة نحو المنطقة المحاذية لمستوطنات الغلاف مع شروق شمس يوم السبت 7 أكتوبر 2023.

ألبوم صور من معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023

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صور قتلى الجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر بالطوفان الأقصى 3.jpg
 

وتأتي هذه المجموعة في سياق استعادة المشاهد التي وثقتها الكاميرات خلال ذلك اليوم، وما حملته من أحداث تركت تداعيات واسعة على المشهد الفلسطيني والإقليمي والدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مولد الضيف

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