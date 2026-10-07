محمد زقوت

تستعيد هذه المجموعة المصورة مشاهد بداية معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، الذي شهد بدء أحداث واسعة النطاق انطلقت من قطاع غزة، وشملت عبور عناصر من كتائب القسام نحو مستوطنات غلاف غزة.

وتوثق الصور لحظات من الساعات الأولى لذلك اليوم، الذي أعقبته تطورات عسكرية وسياسية وإنسانية واسعة في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

وتظهر إحدى الصور عناصر من كتائب القسام أثناء توجههم من قطاع غزة نحو المنطقة المحاذية لمستوطنات الغلاف مع شروق شمس يوم السبت 7 أكتوبر 2023.

ألبوم صور من معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023



















وتأتي هذه المجموعة في سياق استعادة المشاهد التي وثقتها الكاميرات خلال ذلك اليوم، وما حملته من أحداث تركت تداعيات واسعة على المشهد الفلسطيني والإقليمي والدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين