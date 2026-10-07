ما هو عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر بمعركة طوفان الأقصى؟

محمد زقوت

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر 2023، عن أرقام الخسائر البشرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب، موضحة أعداد القتلى من جنود الجيش وقوات الأمن والمستوطنين.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الإذاعة، بلغ عدد القتلى من جنود الجيش وقوات الأمن 1,318 شخصًا منذ بداية الحرب، فيما بلغ عدد المستوطنين الذين قُتلوا 1,029 شخصًا.

كم جنديًا إسرائيليًا قُتل في 7 أكتوبر؟

وفق الأرقام التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي،

بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن 1,318 قتيلاً وهذا يشكل حصيلة القتلى منذ بداية الحرب، وقُتل 778 مستوطنًا في يوم هجوم 7 أكتوبر، بينما قُتل 251 آخرون بعد ذلك.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن الهجوم بدأ في الساعة 6:29 صباحًا من يوم 7 أكتوبر 2023.

ما هو أعداد الأسرى والجرحى في هذه العملية؟

وبحسب المصدر نفسه، أُسر 251 شخصًا ونُقلوا إلى قطاع غزة، فيما أعيد جميعهم، وقُتل نحو 40 منهم خلال فترة الأسر وعادوا إلى إسرائيل جثامين، وفق الرواية الإسرائيلية الواردة في المعطيات.

كما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إصابة نحو 30 ألفًا من جنود الجيش وقوات الأمن منذ بداية الحرب، موضحة أن نحو 63% منهم يعانون إصابات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة.

انتقادات إسرائيلية لأداء الجيش والحكومة

تزامن نشر هذه الأرقام مع تغطية واسعة في الإعلام الإسرائيلي للذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر، وسط انتقادات لأداء المؤسسة الأمنية والعسكرية والقيادة السياسية خلال الهجوم.

ونقلت صحيفة معاريف انتقادات وصفت ما حدث في 7 أكتوبر بأنه إخفاق كبير للدولة والجيش، فيما حمّل الكاتب آفي يسخاروف، في يديعوت أحرونوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته مسؤولية كبيرة عن الإخفاق.

أرقام خسائر الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

وبحسب المعطيات التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي:

1,318: قتلى الجيش وقوات الأمن منذ بداية الحرب.

1,029: قتلى المستوطنين وفق المعطيات الإسرائيلية.

778: مستوطنًا قُتلوا خلال يوم 7 أكتوبر، وفق المصدر.

251: شخصًا أُسروا ونُقلوا إلى قطاع غزة.

نحو 30 ألفًا: عدد المصابين من جنود الجيش وقوات الأمن.

63%: نسبة المصابين الذين يعانون، وفق المصدر، من إصابات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة.

انفوجرافيك بعدد قتلى الجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر بمعركة طوفان الأقصى



صورة قتلى الجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر بمعركة طوفان الأقصى





المصدر / فلسطين أون لاين