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"فلسطين" تصدر غدًا عددًا خاصًا في الذكرى الثالثة لـ"طوفان الأقصى"

06 أكتوبر 2026 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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"فلسطين" تصدر غدًا عددًا خاصًا في الذكرى الثالثة لـ"طوفان الأقصى"
غزة/ فلسطين:

تصدر صحيفة "فلسطين"، غدًا الأربعاء، عددًا خاصًا في الذكرى الثالثة لعملية "طوفان الأقصى"، تخصص فيه صفحاتها بالكامل لتسليط الضوء على العملية البطولية للمقاومة، وكذلك حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويستعيد العدد ذكرى "طوفان الأقصى" بوصفها محطة تاريخية في مسار المواجهة الفلسطينية مع الاحتلال المستمر منذ عام 1948، ويتناول دور قائدها الشهيد يحيى السنوار، وما أظهرته من قدرات استخبارية وعملياتية للمقاومة، في مقابل ما كشفته من إخفاقات إسرائيلية.

كما يسلط الضوء على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وما خلفته من قتل ودمار وتهجير، ويرصد أحوال الغزيين بعد ثلاث سنوات من الحرب، وما أصاب مختلف جوانب حياتهم.

ويضم العدد ملفات وتقارير وقراءات خاصة تستعيد أبرز المحطات المتعلقة بالسنوات الثلاث، وتتناول آثار "طوفان الأقصى" والحرب على غزة والقضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#صحيفة فلسطين #طوفان الأقصى #الذكرى الثالثة

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