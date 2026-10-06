شخصيات مصرية لـ"سمويتريش": لن تكون هناك "إسرائيل"

شن إعلاميون ونواب ومؤثرون مصريون، هجوما حادا على وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بعد تلويحه بالمساس بسيناء، وتوعدوا بألا تكون هناك "إسرائيل".

جاء ذلك بحسب تصريحات شخصيات مصرية مقربة من السلطات، ردا على قول الوزير المتطرف سموتريتش، الاثنين، إنه "لن تكون هناك سيناء" إذا تعرضت بلاده لهجوم من مصر.

وجاءت تلك الفرضية الإسرائيلية خلال مقابلة مصورة من منزله، أجراها سموتريتش مع الموقع الإلكتروني الحريدي "هاشتيبلاخ"، عشية احتفال مصر بالذكرى الـ53 لانتصار أكتوبر عام 1973 على "إسرائيل"، والذي بموجبه جرى تحرير شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سموتريتش: "ما الذي سيجعل مصر لا تهاجمنا؟ إنهم إذا هاجمونا فلن تكون هناك سيناء، على الأقل، لكن لا، لن يحدث ذلك مرة أخرى".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية بخصوص ما قاله سموتريتش، غير أن مقربين من السلطات المصرية شنوا هجوما لاذعا عليه عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي.

واستنكر الإعلامي أحمد موسى تصريحات سموتريتش بشأن سيناء، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية الخاصة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للقناة.

وقال موسى: "إذا تهورت فلن تكون هناك إسرائيل، انتهى الموضوع، أنت (مخاطبا سموتريتش) تتكلم عن مصر وعن سيناء، أنت تتكلم عن حرب".

وأضاف: "ثمن الحرب معروف وقد دفعتموه فيما قبل، والـ120 مليون (مصري) يموتون لأجل بلادهم، ونحن نرد الصاع 10 مرات، ومن فعلها من قبل (انتصار أكتوبر) يفعلها مجددا، ولو تهورت إسرائيل ستدفع الثمن غاليا".

وتابع موسى: "قواتنا المسلحة جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن في كل زمان وتحت أي ظرف".

وشدد على أن سيناء تمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر، "ولن تستطيعوا الاقتراب من شبر من سيناء، وما حدث في 1967 لن يتكرر مرة أخرى مع مصر"، في إشارة إلى تاريخ احتلال "إسرائيل" لسيناء.

من جانبه، هاجم الإعلامي والنائب مصطفى بكري سموتريتش، قائلا في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" الأمريكية: "سموتريتش الصهيوني المتطرف يهدد مصر بالسيطرة على سيناء. مسكين هذا البلطجي، يظن أن مصر ساحة مستباحة".

وأضاف بكري: "أتمنى أن تقرأ كيف سحقنا جيشك أيها الجاهل، ومن فعلوها مرة قادرون على تكرارها مجددا".

وتابع: "جيش مصر مستعد لمواجهة وسحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي، وحتما ستكون أسيرا ونلقي بك في مستشفى المجانين بالخانكة"، مضيفا: "إياك أن تتطاول مرة أخرى أيها المجنون".

ووصف المؤثر المصري لؤي الخطيب، في منشور بمنصة "إكس"، سموتريتش بأنه "مجنون"، مؤكدا أنه لا يملك فهما سياسيا، وعليه أن يسأل عما يتحدث قبل أن يتكلم.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن "في مثل هذا اليوم الخالد (6 أكتوبر 1973)، سطر المصريون صفحة ناصعة في سجل المجد الوطني، حين انتفضت الإرادة المصرية لتؤكد للعالم أجمع أن مصر لا تفرط في أرضها".

وأكد أن "القوات المسلحة المصرية تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي، في كل زمان وتحت أي ظرف".

وفي 26 مارس/آذار 1979، وقعت مصر و"إسرائيل" في واشنطن "معاهدة سلام" في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، ومن أبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب "إسرائيل" الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: