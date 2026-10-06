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غوتيرش: معاناة غزة قاسية ويجب أن تنتهي فورا

06 أكتوبر 2026 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.

وأكد غوتيريش في تصريح، ليلة الاثنين، أن الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة ألحقت بالفلسطينيين في القطاع معاناة لا توصف، مشددًا على أن المدنيين يعيشون في ظروف قاسية لم تعد تحتمل، وأن معاناتهم يجب أن تنتهي فورا.

واستدل ببيانات وكالات الأمم المتحدة، أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 74 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل، وإصابة أكثر من 100 ألف، فيما نزح جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة تقريبًا، ودمرت أجزاء واسعة منه.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر 2025 أسهم في تخفيف جانب من المعاناة، لكنه لم يوفر حتى الآن الأمن أو المساعدات الإنسانية الكافية أو مسارًا موثوقًا للتعافي والسلام.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين:
#الأمم المتحدة #وقف إطلاق النار #أنطونيو غوتيريش #الإبادة الإسرائيلية

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