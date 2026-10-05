أكثر من 68 ألف مظاهرة وفعالية شهدتها المدن الأوروبية خلال الإبادة الإسرائيلية

وثّق المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (EPAL) أكثر من 68 ألف مظاهرة وفعالية شهدتها 818 مدينة في 30 دولة أوروبية، خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات المتواصلة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وأظهرت عمليات الرصد والتوثيق الميداني والرقمي التي نفذها المركز، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية العاملة في القارة الأوروبية، تسجيل 68,162 فعالية خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2026

وبحسب البيانات الموثقة، شملت الفعاليات 53,480 فعالية ميدانية، إلى جانب 14,682 فعالية رقمية، بما يؤكد، وفق المركز، الحضور الواسع والمستمر للقضية الفلسطينية في الفضاء العام الأوروبي.

وامتد الحراك، وفق عمليات الرصد، إلى 818 مدينة أوروبية، ولم يقتصر على العواصم والمراكز السياسية الكبرى، بل شمل مدناً وبلدات في مختلف أنحاء القارة.

ويُظهر توزيع الفعاليات، بحسب المركز، اتساع رقعة الحراك وتنوع مراكزه، إلى جانب استمراريته على مدى ثلاثة أعوام، كما تشير كثافة الفعاليات في بعض الدول والمدن إلى وجود أطر ومبادرات شعبية حافظت على نشاطها بصورة دورية ومتواصلة.

التوزيع الإحصائي

توضح القائمة المُرقمة التالية توزيع المظاهرات والفعاليات الميدانية الموثقة على مستوى الدول الـ 30 وعدد المدن المشاركة في كل دولة على مدار ثلاث سنوات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة:

إيطاليا : 8,558 مظاهرة وفعالية في 188 مدينة

ألمانيا : 7,839 مظاهرة وفعالية في 141 مدينة

إسبانيا : 6,779 مظاهرة وفعالية في 134 مدينة

فرنسا : 5,977 مظاهرة وفعالية في 127 مدينة

هولندا : 3,817 مظاهرة وفعالية في 30 مدينة

الدنمارك : 3,715 مظاهرة وفعالية في 25 مدينة

السويد : 3,451 مظاهرة وفعالية في 23 مدينة

بلجيكا : 2,483 مظاهرة وفعالية في 23 مدينة

إيرلندا : 2,066 مظاهرة وفعالية في 29 مدينة

النمسا : 1,962 مظاهرة وفعالية في 13 مدينة

سويسرا : 1,764 مظاهرة وفعالية في 8 مدن

اليونان : 990 مظاهرة وفعالية في 9 مدن

النرويج : 727 مظاهرة وفعالية في 5 مدن

بولندا : 560 مظاهرة وفعالية في 5 مدن

لوكسمبورغ : 521 مظاهرة وفعالية في 5 مدن

البوسنة والهرسك : 377 مظاهرة وفعالية في 7 مدن

البرتغال : 164 مظاهرة وفعالية في 5 مدن

التشيك : 161 مظاهرة وفعالية في 3 مدن

رومانيا : 159 مظاهرة وفعالية في 4 مدن

فنلندا : 121 مظاهرة وفعالية في 5 مدن

ألبانيا : 117 مظاهرة وفعالية في 3 مدن

أيسلندا: 115 مظاهرة وفعالية في 5 مدن

صربيا : 112 مظاهرة وفعالية في 4 مدن

مالطا : 110 مظاهرات وفعاليات في 3 مدن

سلوفينيا : 101 مظاهرة وفعالية في 3 مدن

كرواتيا : 100 مظاهرة وفعالية في 3 مدن

قبرص : 93 مظاهرة وفعالية في مدينة واحدة

هنغاريا : 81 مظاهرة وفعالية في 3 مدن

إستونيا : 78 مظاهرة وفعالية في مدينتين

ليتوانيا : 61 مظاهرة وفعالية في مدينتين

وأكد المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الموثق للفعاليات التي تمكنت فرق الرصد من الوصول إليها وتوثيقها، ولا تمثل حصراً شاملاً لجميع الأنشطة التي شهدتها القارة الأوروبية، نظراً لاتساع رقعة الحراك وتعدد الجهات المنظمة وصعوبة رصد جميع الفعاليات بصورة كاملة.

وشدد على أن أعداد الفعاليات المسجلة تقيس حجم النشاط والفعاليات الموثقة، ولا تعكس بالضرورة إجمالي أعداد المشاركين في كل فعالية.

وخلص المركز إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت حراكاً شعبياً أوروبياً واسعاً ومتواصلاً دعماً لفلسطين، اتخذ الشارع والميدان فيه موقعاً مركزياً، وامتد من العواصم والمدن الكبرى إلى مئات المدن والبلدات في مختلف أنحاء القارة.

المصدر / بروكسل\