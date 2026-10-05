بلدية غزة: تعطل خط "ميكروت" يفاقم أزمة المياه في المدينة

أكدت بلدية غزة أن أزمة المياه التي تشهدها المدينة حاليًا ناجمة عن استمرار تعطل خط مياه "ميكروت" المغذي للمدينة من الداخل منذ نحو أسبوع، في منطقة حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى انخفاض كبير في كميات المياه الواصلة إلى عدد من مناطق المدينة.

وأوضحت البلدية، الإثنين، أنها تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على صيانة الخط وإصلاح الأضرار التي لحقت به، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه واستعادة إمداداتها إلى المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة مياه خانقة وكارثية تُهدد حياة مئات الآلاف من السكان والنازحين نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية ونقص الوقود والحصار المستمر.

وانخفضت حصة الفرد اليومية من المياه من نحو 80-100 لتر قبل الحرب إلى ما بين 5 إلى 10 لترات فقط حالياً، وتتراجع في بعض مناطق الاكتظاظ والخيام إلى أقل من 7 لترات (منها لتران فقط صالحان للشرب).

كما تضررت أو دمرت نحو 85% إلى 90% من البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، وخرج أكثر من 80% من آبار المياه (البالغ عددها نحو 400 بئر) عن الخدمة بسبب التدمير أو نفاد الوقود أو وقوعها في مناطق عسكرية وعزلتها.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: