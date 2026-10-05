محلل عسكري إسرائيلي: الجيش بات منهكًا ومستنزفًا بعد سنوات الحرب

قال المراسل والمحلل العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية، آفي أشكنزي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات في حالة إنهاك واستنزاف بعد سنوات من الحرب، في ظل نقص متزايد في أعداد الجنود والمعدات، وغياب الدعم الحكومي الكافي.

وأشار أشكنزي إلى أن المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية لم تستخلص الدروس اللازمة من أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، في وقت تتفاقم فيه أزمات داخلية تشمل الشرطة وقطاع التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أن الجيش يواجه تراجعًا في قدرته على فرض السيطرة في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الضغوط التي تواجه المؤسسة العسكرية على خلفية سنوات الحرب والاستنزاف المتواصل.

وانتقد المحلل العسكري أداء المعارضة الإسرائيلية، معتبرًا أن قادتها منشغلون بصراعاتهم السياسية، بينما تتراكم الإخفاقات والأزمات داخل المجتمع الإسرائيلي، وتتزايد الضغوط على مؤسسات الدولة والجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين