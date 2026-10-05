نوبل للطب 2026 لثلاثة علماء عن تطوير تقنية للتحكم بخلايا الدماغ بالضوء

أعلنت لجنة نوبل، اليوم الاثنين، منح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2026 للعالم الأمريكي كارل دايسروث، والعالمين الألمانيين بيتر هيغمان وجورج ناغل، تقديرًا لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي تُفعّل بالضوء، وإسهاماتهم في تطوير علم البصريات الوراثية (Optogenetics).

وأوضحت لجنة نوبل أن أبحاث العلماء الثلاثة أرست الأساس لتقنية تتيح التحكم في نشاط خلايا عصبية محددة داخل الدماغ الحي باستخدام الضوء، ما مكّن الباحثين من دراسة دور الخلايا العصبية في الذاكرة والمشاعر والسلوك بدقة لم تكن متاحة بالطرق السابقة.

وتعود إحدى الركائز الأساسية لهذا الإنجاز إلى أبحاث هيغمان وناغل على طحلب وحيد الخلية، حيث اكتشفا بروتينًا حساسًا للضوء يُعرف باسم "تشانيل رودوبسين" (Channelrhodopsin)، يفتح عند تعرضه للضوء الأزرق ويسمح بمرور الأيونات، مولدًا إشارة كهربائية داخل الخلية.

واستفاد دايسروث من هذا الاكتشاف لإدخال الجين المسؤول عن البروتين إلى الخلايا العصبية، ما أتاح تنشيط تلك الخلايا باستخدام الضوء، قبل أن ينجح لاحقًا في تطبيق التقنية داخل أدمغة فئران حية، لتتحول هذه الآلية إلى ما يُعرف اليوم بعلم البصريات الوراثية.

وأصبحت التقنية أداة رئيسية في أبحاث علم الأعصاب، إذ يستخدمها العلماء لدراسة الدوائر العصبية المرتبطة بالذاكرة والمشاعر والسلوك، وفهم آليات عدد من الاضطرابات العصبية والنفسية.

كما تُجرى أبحاث طبية لاستكشاف إمكانية استخدام هذه التقنية في محاولات استعادة البصر لدى أشخاص يعانون من إعاقات بصرية.

وقالت لجنة نوبل إن هذا الإنجاز غيّر بصورة أساسية طريقة دراسة الدماغ، بعدما أتاح للباحثين الانتقال من مجرد رصد نشاط الخلايا العصبية إلى اختبار أدوارها بصورة مباشرة عبر التحكم بها باستخدام الضوء.

ويقتسم العلماء الثلاثة قيمة الجائزة البالغة 12 مليون كرونة سويدية، أي نحو 1.2 مليون دولار، وفق إعلان جائزة نوبل لعام 2026.