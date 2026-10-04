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بأغلبية الأصوات.. حزب بريطاني يقر رسمياً مقترح "الصهيونية عنصرية"

04 أكتوبر 2026 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
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أقرّ الحزب القرار بأغلبية 1022 صوتًا

صادق مؤتمر "حزب الخضر" في إنجلترا وويلز، المنعقد في مدينة برايتون البريطانية، الأحد، على مقترح رسمي يعلن فيه أن "الصهيونية حركة عنصرية".

وأقرّ الحزب القرار بأغلبية 1022 صوتًا مقابل 813 صوتًا، ليصبح هذا الموقف سياسة رسمية معتمدة للحزب اليساري، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا تايمز "البريطانية.

وينص المقترح الصادر عن المؤتمر على التعامل مع الصهيونية مستقبلاً "كأي شكل آخر من أشكال العنصرية" داخل أدبيات وسياسات الحزب، على أن تتولى "مجموعة عمل سياسة مكافحة العنصرية" تنفيذ هذا القرار وتطبيقه في أدبيات الحزب وسياساته العامة.

يُذكر أن "حزب الخضر" في إنجلترا وويلز، الذي تأسس عام 1990 ويتخذ من لندن مقراً له، يُعد من أبرز الأحزاب اليسارية البريطانية، ويتبنى برنامجاً سياسياً يركز على قضايا العدالة الاجتماعية، حماية المناخ، الدفاع عن حقوق الإنسان، ونزع السلاح.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بريطانيا #الصهيونية عنصرية #حزب الخضر

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