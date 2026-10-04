استشهاد 13 أسيرًا إداريًا في سجون الاحتلال خلال سبتمبر

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستشهاد 13 أسيرًا ممن كانوا قيد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة إن استشهاد هذا العدد من المعتقلين الإداريين خلال شهر واحد يعكس صعوبة الظروف التي يعيشها الأسرى داخل السجون، في ظل ما وصفته بالانتهاكات المتواصلة وسياسات التضييق والتشديد بحقهم.

ولفتت إلى أن استمرار الاعتقال الإداري وتصاعد معاناة الأسرى داخل المعتقلات يهددان حياة عشرات المعتقلين، الذين يُحتجزون دون محاكمة أو توجيه تهم إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات