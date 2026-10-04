أمريكا كلها زهران ممداني

ظاهرة عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني ليست مقتصرة على المدينة التي يعيش فيها 5 ملايين يهودي.

ظاهرة زهران ممداني تعبر عن مزاج عام في أمريكا، ولا تصف حالة فردية، أو متغيرات حزبية، فدم أهل غزة النازف قهراً وصل إلى أقاصي الأرض، ودخلت معاناة أهل غزة كل بيوت العالم، وصارت حرب الإبادة الجماعية على غزة نقطة الفصل بين الإرهاب والإنسانية، وقد نجحت وسائل التواصل الحديثة في إيصال نبض غزة، وجرح غزة، ودمار غزة، وجوع غزة، ونزوح أهل غزة بشكل جماعي. كل هذا كان مادة التواصل الاجتماعي، وحديث العالم الغربي والشرقي.

لقد نجح الإعلام الصهيوني على مدار مئات السنين في تسويق الكذبة والخرافة على العالم، بعد أن سيطر على كبريات الصحف العالمية، وبعد أن استولى على كل وسائل الإعلام التقليدية، التي دأبت على بث الدعاية الصهيونية، والتجني على المظلومية الفلسطينية، حتى جاء موعد انكشاف الحقيقة، وانكسار الاحتكار الإعلامي، ووصلت الرواية العربية الفلسطينية ـ على حقيقتها ـ إلى كل إنسان غمّت علي عينيه ستائر الدعاية الصهيونية، وهذا ما أغضب رئيس وزراء العدو نتنياهو، وقد اعترف بأن وسائل التواصل الحديثة هزمت الاحتكار الصهيوني للرواية.

زهران ممداني الذي فاز بالانتخابات الأمريكية النزيهة جاء معبرا على المزاج الأمريكي الذي أدرك حقيقة الصهيونية، وأدرك أن أمريكا نفسها واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل لا يقل عن الاحتلال الساقط على رأس أهل غزة وسكان الضفة الغربية، لذلك كانت تصريحات زهران ممداني قبل أيام عبر لقاء بودكاست جلية وصريحة، ولها ما بعدها من قرارات أمريكية إستراتيجية، قد تنعكس نتائجها على مجمل السياسة الدولية، وستكون الفيصل في الانتخابات النصفية الأمريكية بعد شهر من هذا التاريخ.

قال زهران ممداني بوضوح العبارة:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهندس الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف: منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

هذا الحديث لعمدة نيويورك له صدى ليس في الولايات المتحدة الأمريكية، صداه عابر للقارات، ويتمدد على سعة الأرض التي أفاقت من غيبوبة الصهيونية، *وفي ذلك رسالة إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، وإلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ولا سيما أولئك الذين خذلوا رجال غزة، وتجاهلوا معاناة اهل غزة، ليتهم أدركوا حجم التحول العالمي الذي حدث بعد معركة طوفان الأقصى، وليتهم يراجعون حساباتهم السياسية، وقراراتهم الميدانية*.

المصدر / فلسطين أون لاين