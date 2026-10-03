15 عالمًا وباحثًا يشاركون في لقاء عربي بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي

ينظم الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، مساء اليوم السبت، لقاءً علميًا عربيًا عبر الإنترنت بمشاركة 15 عالمًا وباحثًا ومهندسًا وفلكيًا من تخصصات مختلفة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع الفضاء العالمي ومبادرة "100 ساعة من علم الفلك".

ويقام اللقاء من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، برعاية رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك حميد مجول النعيمي، وبمشاركة باحثين من عدد من الدول العربية.

وتتناول جلسات اللقاء موضوعات متنوعة في علوم الفلك والفضاء، تشمل التعاون العلمي، والزلازل، واستكشاف الفضاء، وتلسكوب نانسي غريس رومان، والتصوير ثلاثي الأبعاد، والأرصاد العربية الموحدة، وتاريخ الفلك العربي، إلى جانب تطور الصواريخ وتطبيقات الفضاء والأمن السيبراني في البرامج الفضائية.

ويتزامن اللقاء مع أسبوع الفضاء العالمي الذي يقام سنويًا بين 4 و10 أكتوبر/تشرين الأول، ويحمل هذا العام شعار "ثورة الصواريخ"، في إشارة إلى التطورات المتسارعة في تقنيات الإطلاق وانخفاض تكاليف الوصول إلى الفضاء.

كما تتزامن الفعاليات مع مبادرة "100 ساعة من علم الفلك"، التي تقام بين 1 و4 أكتوبر/تشرين الأول تحت شعار "منظور جديد لنظامنا الشمسي"، وتشمل أنشطة للرصد الفلكي والمحاضرات وورش العمل.

ويستعد الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك لتنظيم رصد عربي موحد لكوكب زحل في 9 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة راصدين وجهات من عدد من الدول العربية، ضمن جهود تعزيز التعاون الفلكي العربي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات