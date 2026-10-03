حماس تنعى الشهيد النتشة وتدعو لتصعيد المقاومة في الضفة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد بهاء سامي أمين النتشة (19 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص المستوطنين في بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة، مؤكدة أن إجرام المستوطنين المتصاعد لن يزيد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلا تمسكًا بخيار الصمود والمواجهة.

وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد، السبت، إن هجمات المستوطنين المستمرة على المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ستقود إلى توسيع دائرة الغضب والتصعيد في وجه الاحتلال، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني "لن يقف متفرجًا أمام هذا البطش، وسيواجه إجرام الاحتلال بكل السبل".

وأضاف شديد أن هجمات المستوطنين "سترتد عليهم وبالًا"، مؤكدًا استمرار الشعب الفلسطيني في طريق المقاومة والدفاع عن حقوقه.

وحثّ أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية على مواصلة "تسطير بطولات المقاومة"، وتنفيذ عمليات نوعية لإرباك الاحتلال ومنظومته الأمنية، و"تشكل رادعًا للمستوطنين".

كما دعا إلى تفعيل دور لجان الحماية في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، للتصدي لـ"وحشية المستوطنين".

المصدر / فلسطين أون لاين