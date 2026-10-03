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خلال حرب الإبادة

التجمع الوطني للقبائل: الاحتلال أعدم 30 مسيحيًا فلسطينيًا في غزة

03 أكتوبر 2026 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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التجمع الوطني للقبائل: الاحتلال أعدم 30 مسيحيًا فلسطينيًا في غزة

قال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت 30 مسيحيًا فلسطينيًا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، واستهدفت مقدرات دينية وثقافية وتعليمية تابعة للكنيسة.

ونعى التجمع السيدتين ماري حافظ أبو داوود وابنتها ميسا أبو داوود، اللتين ارتقتا فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة.

وأشار التجمع إلى أن مسيحيي قطاع غزة تعرضوا، إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني، للحصار والجوع والقصف والنزوح، بالتزامن مع استهداف عدد من الكنائس والمؤسسات المسيحية.

وشملت الاستهدافات كنيسة العائلة المقدسة ومدرستها، والمركز الثقافي الأرثوذكسي، ومدرسة راهبات الوردية، إضافة إلى أضرار لحقت بكنيسة القديس برفيريوس.

وأكد التجمع أن استمرار استهداف المدنيين وتضرر دور العبادة والمؤسسات الدينية والتعليمية يتطلب تحركًا دوليًا لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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