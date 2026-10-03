روسيا تقصف جسرا إستراتيجيا ثانيا في كييف وتستهدف سفينة بالبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر حيوي في العاصمة الأوكرانية كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، في حين أكدت السلطات الأوكرانية تضرر البنية التحتية وإغلاق طرق رئيسية وسط تصعيد ملحوظ وتبادل مكثف للهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها استهدفت جسر الشمال المخصص لنقل السيارات على نهر دنيبر في كييف، مشيرة إلى أن الهدف من القصف هو إعاقة وتعطيل حركة القوات الأوكرانية.

من جانبه، أكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تليغرام تعرض جسر الشمال لضربات روسية، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ توجهت فورا إلى موقع الحادث عقب انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من هجوم بالمسيرات.

وأوضح كليتشكو أن القصف أسفر عن تضرر سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية، مما أدى إلى إغلاق الجسر أمام حركة المرور.

ويعد هذا الجسر الرئيسي الثاني الذي يُستهدف في العاصمة الأوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تعرض جسر الجنوب لهجمات بمسيرات روسية يومي الخميس والجمعة.

استهدافات وتداعيات

وتسببت هذه الاستهدافات في شلل مروري وازدحام خانق في المدينة التي يقسمها نهر دنيبر، وسط مخاوف أوكرانية مستمرة منذ بداية الحرب من تدمير جسور العاصمة الثمانية الرئيسية.

ودفعت هذه التطورات بلدية كييف إلى فرض قيود مؤقتة على حركة المرور في جسور أخرى حيوية، شملت جسري "باتون" و"مترو"، بالإضافة إلى جسر "دارنيتسكي"، كإجراء احترازي.

وفي سياق تضييق الخناق على خطوط الإمداد الأوكرانية، أعلنت موسكو توجيه ضربة لسفينة شحن في مياه البحر الأسود، مؤكدة أن السفينة كانت تنقل شحنات "ذات استخدام مزدوج" إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف مستودع في مقاطعة كييف يُستخدم لتخزين المواد والمعدات الخاصة بإمداد الجيش الأوكراني.

تصعيد متبادل بالمسيرات

وعلى صعيد الهجمات المتبادلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعها الجوي تمكنت الليلة الماضية من إسقاط 218 طائرة مسيرة أوكرانية.

وفي إقليم دونيتسك، أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مدينة دونيتسك.

في المقابل، أعلن حاكم مقاطعة زاباروجيا الأوكراني، إيفان فيدوروف، عن إصابة شخصين وتسجيل أضرار مادية واسعة في البنية التحتية والممتلكات، إثر هجمات روسية مكثفة استهدفت 55 منطقة سكنية في المقاطعة.

المصدر / وكالات