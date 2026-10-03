النفط يتراجع مع اتفاق أوروبي لسحب كميات من مخزونات الديزل

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد موافقة القادة الأوروبيين على مقترح لسحب كميات إضافية من مخزونات الديزل، في خطوة تهدف إلى خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة.

وانخفض خام برنت 6 سنتات، بما يعادل 0.06%، ليبلغ عند التسوية 102.25 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.76 دولار، أو 1.90%، إلى 91.11 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 2%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.4%.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على مقترح فرنسي يقضي بسحب كميات إضافية من مخزونات الديزل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في منشور على منصة "تروث سوشال" إن أوروبا وافقت على سحب كمية كبيرة من مخزوناتها من الديزل، فيما سبق أن أشار إلى أنه يدرس فرض حظر على صادرات الولايات المتحدة من الديزل.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى "برايس فيوتشرز غروب"، إن أوروبا ستتأثر بصورة كبيرة في حال فرض واشنطن حظرًا على صادرات الديزل.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات