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"الصحة": 7 شهداء و20 مصابًا خلال 48 ساعة في غزة

03 أكتوبر 2026 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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"الصحة": 7 شهداء و20 مصابًا خلال 48 ساعة في غزة (تصوير محمود أبو حصيرة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 7 شهداء و20 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,445 شهيدًا، إضافة إلى 5,072 مصابًا، فيما بلغ عدد حالات انتشال جثامين الشهداء 835 حالة.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للشهداء منذ بداية العدوان إلى 74,228 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 175,188 إصابة.

وأشارت إلى إضافة 181 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر إضافة للإحصائية في 26 سبتمبر/أيلول 2026.

وتواصل مستشفيات قطاع غزة استقبال الشهداء والجرحى جراء القصف والاستهداف الإسرائيلي، في ظل استمرار تداعيات العدوان على المنظومة الصحية، وتراكم أعداد الشهداء الذين يجري استكمال بياناتهم واعتمادها ضمن الإحصائية الرسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

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