غزة تنتفض للأسرى.. دعوة لوقفة تنديدًا باستفزازات بن غفير

دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية واللجنة الوطنية العليا لأهالي أسرى قطاع غزة، إلى المشاركة في الوقفة الأسبوعية إسنادًا للأسرى والأسيرات، ورفضًا للاستفزازات المتواصلة بحقهم، وذلك يوم الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

وأوضحت الجهتان أن الوقفة ستنظم عند الساعة 10:30 صباحًا، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دوار حيدر عبد الشافي، رفضًا لاستفزازات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت الدعوة إلى أن الوقفة تأتي كذلك تنديدًا بتهجم بن غفير على الأسير حسن سلامة وقيادات الحركة الأسيرة، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الأسرى والأسيرات وإسناد قضيتهم.

وأكدت لجنة الأسرى واللجنة الوطنية العليا لأهالي أسرى قطاع غزة أن الأسرى الفلسطينيين يستحقون الحرية والكرامة، رافضتين أشكال التنكيل والاستفزاز بحقهم، كما شددتا على التضامن مع الأسيرات الفلسطينيات في ظل الظروف القاسية التي يواجهنها خلف القضبان.

ودعت الجهتان إلى أوسع مشاركة في الوقفة، باعتبار الحضور وفاءً للأسرى والأسيرات وإسنادًا لقضيتهم، وتأكيدًا على حقهم في الحرية والكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين