"إيباك" تخطط لإنفاق 233 مليون دولار ضد مرشحين يعارضون نتنياهو

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية” (إيباك) المؤيدة لـ"إسرائيل" تخطط لإنفاق 233 مليون دولار لهزيمة مرشحين يعارضون حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات النصفية الأمريكية.

وأضاف في منشور له على منصة “إكس”، أن “إيباك” أنفقت 33 مليون دولار بهدف إلحاق الهزيمة بعبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان، في أغسطس/ آب الماضي.

وأشار إلى أن اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل" لم ينجح في إلحاق الهزيمة بـ”السيد”.

ومضى قائلا: تخطط “إيباك” لإنفاق 233 مليون دولار لهزيمة المرشحين الذين يجرؤون على رفع أصواتهم ضد حكومة نتنياهو المتطرفة في الانتخابات، لكنهم سيواصلون الخسارة.

وجدد ساندرز كذلك دعوته إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لـ"إسرائيل".

ومن المرتقب أن تشهد الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر / وكالات