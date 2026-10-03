فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النفط يتراجع مع اتفاق أوروبي لسحب كميات من مخزونات الديزل

"الصحة": 7 شهداء و20 مصابًا خلال 48 ساعة في غزة

غزة تنتفض للأسرى.. دعوة لوقفة تنديدًا باستفزازات بن غفير

"إيباك" تخطط لإنفاق 233 مليون دولار ضد مرشحين يعارضون نتنياهو

11,409 مستوطنين اقتحموا الأقصى خلال موسم "الأعياد اليهودية"

الشهيد هاني المصدر.. أسطورة فلسطينية صنعتها الملاعب وختمتها الشهادة

غزة تشيّع شهداء قصف الاحتلال على شقة سكنية بحي الرمال

كنيسة الروم الأرثوذكسية تنعى أمًا وابنتها قتلهما الاحتلال في غزة

5 شهداء بينهم 4 نساء في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

"الشعبية" تطالب السلطة بإعادة صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى

"إيباك" تخطط لإنفاق 233 مليون دولار ضد مرشحين يعارضون نتنياهو

03 أكتوبر 2026 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
...
"إيباك" تخطط لإنفاق 233 مليون دولار ضد مرشحين يعارضون نتنياهو

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية” (إيباك) المؤيدة لـ"إسرائيل" تخطط لإنفاق 233 مليون دولار لهزيمة مرشحين يعارضون حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات النصفية الأمريكية.

وأضاف في منشور له على منصة “إكس”، أن “إيباك” أنفقت 33 مليون دولار بهدف إلحاق الهزيمة بعبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان، في أغسطس/ آب الماضي.

وأشار إلى أن اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل" لم ينجح في إلحاق الهزيمة بـ”السيد”.

ومضى قائلا: تخطط “إيباك” لإنفاق 233 مليون دولار لهزيمة المرشحين الذين يجرؤون على رفع أصواتهم ضد حكومة نتنياهو المتطرفة في الانتخابات، لكنهم سيواصلون الخسارة.

وجدد ساندرز كذلك دعوته إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لـ"إسرائيل".

ومن المرتقب أن تشهد الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر / وكالات
#نتنياهو #إيباك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة