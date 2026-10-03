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11,409 مستوطنين اقتحموا الأقصى خلال موسم "الأعياد اليهودية"

03 أكتوبر 2026 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
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11,409 مستوطنين اقتحموا الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية

أفادت محافظة القدس بأن 11,409 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال موسم الأعياد اليهودية، منذ رأس السنة العبرية وحتى نهاية الاقتحامات يوم الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وقالت المحافظة إن الاقتحامات شهدت تصعيدًا واضحًا في أعداد المقتحمين والطقوس الدينية والإجراءات الاحتلالية داخل المسجد الأقصى ومحيطه.

وبيّنت أن 593 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في 13 أيلول/سبتمبر خلال رأس السنة العبرية، فيما اقتحم 1,678 مستوطنًا المسجد خلال يومي الغفران في 20 و21 أيلول.

وخلال الأيام الخمسة الأولى من عيد العرش، بين 27 أيلول و1 تشرين الأول، بلغ عدد المقتحمين 9,138 مستوطنًا.

وأشارت محافظة القدس إلى أن الاقتحامات رافقتها طقوس وصلوات دينية علنية، شملت السجود والترانيم والرقص والغناء والتصفيق والنفخ بالبوق، إلى جانب حمل كتب وأوراق الصلاة وارتداء ملابس دينية.

كما رصدت المحافظة مشاركة وزراء وحاخامات وشخصيات سياسية إسرائيلية في هذه الطقوس، بالتزامن مع تشديد القيود على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وأكدت المحافظة أن ما يجري في المسجد الأقصى ومحيطه يمثل تصعيدًا يستهدف هويته الإسلامية ووضعه التاريخي والقانوني القائم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#القدس #اقتحام الأقصى #الأعياد اليهودية

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