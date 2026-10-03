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كنيسة الروم الأرثوذكسية تنعى أمًا وابنتها قتلهما الاحتلال في غزة

03 أكتوبر 2026 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
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كنيسة الروم الأرثوذكسية تنعى أمًا وابنتها قتلهما الاحتلال في غزة

نعت كنيسة الروم الأرثوذكسية في غزة، اليوم السبت، السيدتين ميساء داوود وابنتها ماري، بعد أن قتلهما الاحتلال الإسرائيلي بقصف استهدف شقتهما السكنية غربي مدينة غزة، فجر اليوم، أثناء نومهما.

وقالت الكنيسة إن السيدتين من أبناء الطائفة المسيحية في قطاع غزة، وإنهما ارتقيتا إثر استهداف الشقة السكنية، في سياق استمرار القصف الإسرائيلي الذي يطال المدنيين ومنازلهم.

ويأتي استهداف السيدتين في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تطال مختلف المناطق والأحياء السكنية، وتوقع المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الاحتلال #كنيسة الروم

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