"الشعبية" تطالب السلطة بإعادة صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى

أكد مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، استمرار وقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى منذ نحو عشرة أشهر، مطالبًا الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية بإنهاء القرار وإعادة صرف المستحقات كاملة وبانتظام.

وقال المكتب، في بيان صحفي، إنه يتابع بقلق بالغ استمرار وقف المخصصات، معتبرًا أن القرار يمس بصورة مباشرة حقوق المستفيدين وعائلاتهم، ويزيد الأعباء المعيشية والإنسانية الملقاة على أسر قدمت تضحيات في سبيل القضية الفلسطينية.

وطالب بمعالجة أوضاع جميع من طالهم وقف المخصصات، وصرف كامل المستحقات المالية المتراكمة عن الفترة السابقة، إلى جانب وضع آلية واضحة وملزمة تضمن انتظام صرفها مستقبلًا.

وشدد المكتب على أن عائلات الشهداء والأسرى والجرحى لا ينبغي أن تتحمل تبعات أي خلافات أو إجراءات إدارية أو سياسية، أو أن تتحول حقوقها إلى ملف مؤجل أو رهينة لأي اعتبارات.

وأكد ضرورة اضطلاع الجهات الرسمية بمسؤولياتها تجاه هذه العائلات، والعمل على إنهاء الملف بصورة عاجلة وعادلة ودون مزيد من التأخير.

ودعا المكتب إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع جميع الجهات المعنية، وصولًا إلى معالجة شاملة تضمن استعادة الحقوق وصرف المستحقات بانتظام، بعيدًا عن الانتقائية أو التجزئة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار معاناة عائلات الشهداء والأسرى والجرحى من الأوضاع المعيشية الصعبة، وسط مطالبات بإنهاء ملف المخصصات وتسوية المستحقات المتراكمة، بما يضمن انتظام صرفها وعدم تعرض هذه العائلات لمزيد من الأعباء.

المصدر / فلسطين أون لاين