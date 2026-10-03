غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

شن طيران الاحتلال الحربي، صباح السبت، غارة على منطقة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء مناطق واسعة من الجنوب.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن "غارة إسرائيلية عنيفة" استهدفت النبطية الفوقا، ولم ترد، حتى الآن، معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات جراء الغارة أو طبيعة الموقع المستهدف.

وتأتي الغارة في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، وشملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وعمليات تفجير في عدد من البلدات والمناطق الحدودية.

سياسيًا، كان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد دعا، الجمعة، خلال زيارة إلى مدينة النبطية، إلى وقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب "إسرائيل" الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدًا ضرورة تعزيز سلطة الدولة وحصر القرار بيدها.

وقال سلام إن لبنان لا يستطيع انتظار تسوية إقليمية أوسع، مشددًا على أن الأولويات تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، وتأمين الانسحاب الكامل، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وإعادة إعمار الجنوب.

المصدر / فلسطين أون لاين