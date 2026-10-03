لبيد يقر بتطرف الإسرائيليين وتأييدهم قتل الأطفال الرضع في غزة

قال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لبيد إنه التقى مجموعة شبان إسرائيليين أبدوا تأييدهم لقتل جميع الفلسطينيين في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال الرضع.

وجاءت تصريحات لبيد في مقابلة بودكاست جرى تداول مقاطع منها خلال الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال لبيد: “عقدت لقاء مؤلما مع مجموعة من الشباب صغار السن للغاية، وسمعت منهم كل تلك العبارات التي تدعو إلى قتل الجميع والزعم بأنه لا يوجد أبرياء”.

وأضاف أنه سألهم: “حتى الرضع؟”، فأجابوا، بحسب روايته: “الرضع أيضا، لأنهم سيكبرون في نهاية المطاف ويصبحون إرهابيين”، وفق مزاعمهم.

لابيد يقر بتطرف الإسرائيليين وبتأييدهم لقتل الأطفال الرضّع في غزة



💬 زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يكشف في مقابلة بودكاست عن لقاء وصفه بـ"المؤلم" مع شبان أيدوا قتل جميع الفلسطينيين في غزة



👶 الشبان أيدوا قتل الأطفال الرضع أيضا بزعم أنهم "سيكبرون في نهاية المطاف ويصبحون… pic.twitter.com/VL93hLXo3m — Anadolu العربية (@aa_arabic) October 2, 2026

ومع بدء الإبادة في غزة صدرت عن مسؤولين وشخصيات إسرائيلية تصريحات دعت إلى استخدام قوة مفرطة ضد الفلسطينيين وقللت من التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وانتقد لبيد خلال المقابلة تصريحات صدرت عن وزراء في حكومة الاحتلال، وقال إن "إسرائيل" "لن تتعافى" من بقاء وزير بعد دعوته إلى إسقاط قنبلة ذرية على غزة.

وكان وزير التراث عميحاي إلياهو حرّض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، على استخدام سلاح نووي ضد غزة.

كما انتقد لبيد تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بشأن تجويع المدنيين في غزة، وقال إن صدور مثل هذه التصريحات من وزراء دون إقالتهم يضر بـ"إسرائيل".

وتطرق لبيد إلى سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الدول التي تنتقدها، معتبرا أن قطع العلاقات أو إغلاق السفارات لا يخدم مصالح "إسرائيل".

وقال إن الخطاب المناهض لـ"إسرائيل" في إيرلندا وإسبانيا "مرفوض"، على حد تعبيره، لكنه تساءل عن الجدوى من إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن أو استدعاء السفير من مدريد.

وأضاف أنه كان يفضل التوجه إلى تلك الدول والظهور في وسائل إعلامها ومناقشة منتقدي "إسرائيل" بدلا من مقاطعتهم.

واعتبر لبيد أن جزءا من المجتمع الدولي يميز حاليا بين "إسرائيل" وحكومتها، قائلا إن هناك من يرى أن "المشكلة ليست في الدولة بل في الحكومة".

وأعرب عن أمله في أن تؤدي الانتخابات المرتقبة في 27 أكتوبر الجاري إلى تغيير الحكومة، قائلا إنه ينبغي عندئذ إبلاغ المجتمع الدولي بأن “تغييرا طرأ” في "إسرائيل" وفتح حوار جديد معها.

المصدر / وكالات