شهيد برصاص المستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله

استشهد شاب فلسطيني، الللية الماضية، برصاص المستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشهيد هو بهاء سامي أمين النتشة (19 عاما) من سكان بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة، مشيرة إلى احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.

وكان مستوطنون قد أطلقوا الرصاص الحي تجاه عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى المصابين واستلامهم وتقديم العلاج لهم؛ وفقا لما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنا أصيب بقنبلة غاز في الرأس، أطلقتها قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر، ونقل الجريح لعيادة في البلدة ووصفت حالته بالطفيفة.

وفي وقت سابق، أغلق مستوطنون الطريق الرابط بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون شمالا، بالقرب من مستوطنة "بيت إيل". وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين أقدموا على إغلاق الطريق بواسطة مركبة، قبل أن يقوموا بإغلاق بوابة حديدية ينصبها جيش الاحتلال في المكان.

من جانب آخر، أقدم مستوطنون على رفع أعلام إسرائيلية فوق عدد من الميادين شمال مدينة رام الله، من بينها العودة والريحان.

المصدر / فلسطين أون لاين