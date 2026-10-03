استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم، جراء قصف إسرائيلي قرب مدرسة عباد الرحمن شمالي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن زين الدين حمدان متأثرًا بإصابته قبل عدة أيام برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، ظهر اليوم، مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار عباس الكيلاني في منطقة الشيماء ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمود إبراهيم عليان (35 عامًا) على الفور.

كما استشهد الشاب محمد طلعت عقل، من مخيم جباليا شمالي القطاع، متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفجر اليوم، استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم أربع نساء، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت الطابق الأرضي من عمارة "الأصالة" المقابلة لمخبز اليازجي، قرب دوار حيدر عبد الشافي غربي المدينة، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأوضحت المصادر أن الشهداء هم: ماري حافظ أبو داوود وابنتها ميسا أبو داوود (مسيحيتان)، والمسنة حلوم البوبو وابنتها الأكاديمية الدكتورة ياسمين البوبو، وبلال عودة.

وقبل ذلك بنحو ساعتين، أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صاروخًا باتجاه فناء منزل لعائلة أرناؤوط في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارتين غربي مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرقي المدينة.

وفي جنوبي القطاع، قصفت مدفعيبة الاحتلال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة المواصي غربي مدينة رفح، وسط تجدد إطلاق النار في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين