5 شهداء بينهم 4 نساء في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

استشهد 5 مواطنين، بينهم 4 نساء وشاب، فجر اليوم السبت، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت الطابق الأرضي من عمارة "الأصالة" قرب دوار حيدر في حي الرمال غربي مدينة غزة ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرون بجراح متفاوتة.

وذكرت المصادر أن الشهداء هم : ماريا حافظ ميشيل النجار (أبو داوود)، ووالدتها ميساء خضر إبراهيم أبو داوود، والدكتورة ياسمين البوبو، ووالدتها حلوم البوبو، والشاب بلال علي خليل عودة (21 عامًا). ووفق المصادر، فإن ماريا النجار ووالدتها ميساء من أبناء الطائفة المسيحية.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارتين غربي مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرقي المدينة.

وفي جنوبي القطاع، قصفت مدفعيبة الاحتلال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة المواصي غربي مدينة رفح، وسط تجدد إطلاق النار في المنطقة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين