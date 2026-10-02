غزة .. وقفة للمطالبة بالإفراج عن نشطاء "أسطول الصمود" المعتقلين في تونس

شارك مواطنون في وقفة جماهيرية بمدينة غزة، تضامنا مع نشطاء "أسطول الصمود" المحتجزين في السجون التونسية.

وجاءت الوقفة بدعوة من الفعاليات الشعبية ولجنة استقبال "أسطول الصمود العالمي"، الجمعة، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وطالبوا بالإفراج الفوري عن معتقلي الأسطول والقافلة الإغاثية المحتجزين لدى السلطات التونسية.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقلين الأربعة: غسان الهنشيري، غسان البوغديري، نبيل الشنوفي، ووائل نوار، إلى جانب الأعلام الفلسطينية والتونسية.

وأعربوا عن قلقهم البالغ جراء تردي وضعهم الصحي إثر خوضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام داخل سجون الاحتجاز.

وقالت نور سعد، الناطقة باسم لجنة فعاليات استقبال أسطول الصمود العالمي، إن هذه الوقفة تأتي لتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها الناشطون الذين جاءوا لنصرة غزة وكسر الحصار عنها، مشددة على ضرورة إنهاء احتجازهم فوراً وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

من جانبه، أكد يوسف الزعلان، في كلمة عن اللجان الشعبية في مدينة غزة، على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والتونسي.

ودعت السلطات التونسية إلى تكريم هؤلاء الناشطين والاحتفاء بجهودهم الإنسانية بدلاً من اعتقالهم وملاحقتهم.

بدوره، حثّ محمد الكفارنة، ممثلاً عن الأطر الشبابية في مدينة غزة، الجهات الرسمية والحقوقية في تونس على الاستجابة العاجلة لنداءات الاستغاثة والإفراج عن المعتقلين.

وأكد أن ما قاد هؤلاء الشباب هو الواجب الأخلاقي والإنساني تجاه المحاصرين في القطاع.

ودعا المشاركون إلى أوسع حملة مساندة شعبية وإعلامية مع المعتقلين الأربعة لحين نيلهم الحرية كاملة.

ويأتي هذا التحرك تزامنا مع تدهور الحالة الصحية للنشطاء التونسيين المحتجزين إثر إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على توقيفهم وسجنهم منذ شهر مارس على ذمة تحقيقات ذات دوافع سياسية، وسط احتجاجات واسعة في تونس وعواصم عالمية تطالب بحريتهم.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: