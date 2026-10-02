دعوات إلى فعاليات شعبية في 6 قارات لوقف تسليح "إسرائيل"

دعا التحالف العالمي من أجل فلسطين (GAFP)، بدعم من حركة مناهضة الفصل العنصري (AAM) والائتلاف العالمي ضد احتلال فلسطين (ساند)، منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية واتحادات الطلبة وشبكات حقوق الإنسان إلى تنظيم فعاليات متزامنة في ست قارات، للمطالبة بمحاسبة "إسرائيل" وتطبيق القانون الدولي وفرض قيود على تجارة الأسلحة معها.

وأوضح التحالف، في بيان، الجمعة، أن الفعاليات المقررة تشمل مظاهرات واعتصامات وأنشطة ثقافية وتعليمية في عدد من المدن حول العالم، بينها لندن وسيدني وكيب تاون وساو باولو والرباط وكيتو ومكسيكو سيتي وإسطنبول وسانتياغو ورييكيافيك وبانكوك وأثينا وكوالالمبور.

وذكر أن المجموعات المشاركة تعتزم أيضاً استهداف مؤسسات حكومية وتجارية مرتبطة بسلاسل الإمداد العسكري لـ"إسرائيل"، في إطار حملة للضغط من أجل وقف توريد الأسلحة.

وقال الأمين العام للتحالف العالمي من أجل فلسطين، أنس التكريتي، إن التحرك يأتي بعد 3 سنوات من الإبادة الجماعية المتواصلة، وتصاعد عنف المستوطنين الذي ترعاه "إسرائيل"، مضيفاً أن خرافة ضبط النفس والوعود الجوفاء للدبلوماسية الدولية انكشفت تماماً.

وأشار التكريتي التحالف إلى أن الحملة لا تقتصر على التحركات الشعبية، بل تشمل أيضاً الضغط على البرلمانيين لعقد مناقشات طارئة وتقديم استجوابات بشأن صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل".

ويشارك في التحرك منظمات وتحالفات دولية عدة، من بينها "ائتلاف أوقفوا الحرب" وحملة "نزع السلاح النووي" في المملكة المتحدة، واتحاد الكيانات الفلسطينية في أميركا اللاتينية، وشبكة المناصرة الفلسطينية الأسترالية، و"فيفا فلسطين ماليزيا"، و"ماي كير"، و"كود بينك"، و"عمال من أجل فلسطين"، وتحالف التضامن مع فلسطين في جنوب أفريقيا.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: