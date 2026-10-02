اعتقالات ومداهمات وهجمات للمستوطنين في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، فجر اليوم الجمعة، سلسلة اقتحامات واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اعتقال مواطنين ومداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب مهاجمة منازل وتحطيم مركبات واحتجاز مواطنين.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من بلدة برقة شمال غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت محمد بسام صلاح، وليث محمد المروان أبو عمر، ومحمد بهاء عبد المجيد دغلس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عددًا من المنازل في منطقة الجبل الشمالي، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما احتجزت المواطن مروان بليبلة عدة ساعات قبل أن تفرج عنه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وداهمت منزلًا وعبثت بمحتوياته، واستولت على طائرة تصوير.

وفي جنوب نابلس، هاجم مستعمرون، فجر اليوم، منزلًا وحطموا مركبة على أطراف قرية عراق بورين.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن جهاد أبو شرخ، وحطمت مركبته، وحاولت اقتحام المنزل، قبل أن يتصدى لهم مواطنون.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مواطنًا من مدينة الخليل، وداهمت عدة منازل في المدينة ومناطق أخرى بالمحافظة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، قبل أن تعتقل المواطن محمد أمين الزغير.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في بلدة ترقوميا غرب الخليل وقرية الطبقة جنوبًا، وفتشتها وتعمدت تدمير محتوياتها، بعد التنكيل بأصحابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة، مدينة رام الله، وانتشرت في حي المصايف وشارع الإرسال، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، وداهمت أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي شرق رام الله، هاجم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال، الليلة الماضية، قرية برقا.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في القرية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية لتأمينهم، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أحد المقاهي في الحي الشرقي بمدينة طولكرم، واحتجزت الشبان المتواجدين داخله ودققت في هوياتهم ومنعتهم من مغادرته.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتجاز استمر لأكثر من نصف ساعة حتى إعداد هذا الخبر، فيما وجه جنود الاحتلال أشعة الليزر نحو المواطنين المتواجدين في محيط المقهى، في محاولة لبث الخوف والترهيب بينهم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار اقتحامات قوات الاحتلال لأحياء مدينة طولكرم ومناطق متفرقة من المحافظة، بالتزامن مع استمرار العدوان عليها وعلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

المصدر / فلسطين أون لاين