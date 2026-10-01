الدفاع المدني ينتشل جثامين 7 شهداء وسط القطاع

أعلن جهاز الدفاع المدني، الخميس، انتهاء أعمال البحث والانتشال في منزل عائلة "الشيخ علي" وسط قطاع غزة، بعد انتشال جثامين 7 شهداء قضوا إثر قصف الاحتلال للمنزل في 12 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأوضح الدفاع المدني أن الشهداء الذين جرى انتشال جثامينهم هم:

محمود عبد اللطيف محمد الشيخ علي (47 عامًا)، ونوال محمود عبد اللطيف الشيخ علي (70 عامًا)، وعبد اللطيف محمد محمد الشيخ علي (70 عامًا)، وحسن موسى حسن سالم (12 عامًا)، وابتسام حسام سهيل مطر (13 عامًا)، وحلا حسام سهيل مطر (8 سنوات)، وعبد الرحمن أحمد إبراهيم القصاص (25 عامًا).

وأشار الجهاز إلى أن أعمال الانتشال في المنزل الواقع وسط قطاع غزة انتهت بعد العثور على جثامين الشهداء السبعة.

المصدر / فلسطين أون لاين