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الدفاع التركية تحذر: اقتحامات الأقصى تهدد الاستقرار وتستوجب تحركًا دوليًا

01 أكتوبر 2026 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك

حذرت وزارة الدفاع التركية من تداعيات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، مؤكدة أنها تؤجج التوتر في المنطقة وتقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار، وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير رادعة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك، الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد في ولاية قيصري وسط تركيا.

وأكد أق تورك رفض بلاده اقتحامات الجماعات الإسرائيلية المتطرفة للمسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف الأماكن المقدسة تؤجج التوتر في المنطقة، وتنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال إن الاحتلال الذي تسبب في استشهاد 74 ألف فلسطيني، بينهم رضع وأطفال ونساء، وحرَم الفلسطينيين من حقهم في العيش بكرامة، يواصل هجماته وعمليات استيلاء المستوطنين على الأراضي في الضفة الغربية.

وأضاف: "نؤكد مجددًا أهمية تحرك الضمير العالمي لإنهاء ما يجري في فلسطين، ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير رادعة إزاء الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

المصدر / وكالات
#تركيا #اقتحامات الأقصى #وزارة الدفاع التركية

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