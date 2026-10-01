الشبع بعد لقيمات قليلة.. متى يكون علامة تستدعي الطبيب؟

قد يبدو الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام أمرًا إيجابيًا، لكنه قد يتحول إلى علامة تستدعي الانتباه عندما يصبح متكررًا ويمنع الشخص من إكمال وجباته المعتادة، خصوصًا إذا ترافق مع أعراض أخرى أو فقدان للوزن دون سبب واضح.

ويُعرف هذا العرض طبيًا بـ"الشبع المبكر"، وقد يرتبط بعسر الهضم الوظيفي أو اضطرابات حركة المعدة، كما يمكن أن يظهر مع بعض المشكلات الصحية الأخرى.

وأوضح استشاري الأمراض الباطنية الدكتور مدحت محمد علي أن الإحساس بالشبع ينتج عن تفاعل المعدة والأمعاء والدماغ، إضافة إلى إشارات عصبية وهرمونية تنظم الشهية والامتلاء، مشيرًا إلى أن الشعور بالشبع بعد كمية أقل من المعتاد لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، خاصة إذا كان عابرًا ولا يصاحبه فقدان للوزن أو أعراض هضمية مزعجة.

ومن أبرز الأسباب المحتملة للشبع المبكر عسر الهضم الوظيفي، الذي قد يرتبط باضطرابات في حركة الجهاز الهضمي أو زيادة حساسية الأعصاب، إلى جانب خزل المعدة، الذي يتمثل في بطء انتقال الطعام منها إلى الأمعاء الدقيقة دون وجود انسداد. ويعد مرض السكري من أبرز الأسباب المعروفة لخزل المعدة.

ويؤكد الأطباء أن استمرار الشبع المبكر يستدعي الانتباه، خاصة إذا ترافق مع فقدان وزن غير مقصود، أو تراجع مستمر في الشهية، أو القيء المتكرر، أو صعوبة البلع، أو ألم مستمر في أعلى البطن.

أما القيء المصحوب بالدم، أو البراز الأسود، أو الألم البطني الشديد والمفاجئ، أو الإغماء وعلامات الجفاف الشديد، فتتطلب تقييمًا طبيًا عاجلًا.

ويعتمد تشخيص السبب على التاريخ المرضي والأعراض والفحص السريري، وقد يشمل تحاليل الدم، وفحص جرثومة المعدة، أو التنظير الهضمي، فيما يمكن اللجوء إلى فحوص متخصصة لقياس سرعة إفراغ المعدة عند الاشتباه بخزل المعدة.

وينصح اختصاصيو التغذية بتقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة ومتقاربة واختيار أطعمة ذات قيمة غذائية مناسبة، مع متابعة الوزن وتجنب استبعاد مجموعات غذائية كاملة دون استشارة متخصصة.

ويظل الشبع بعد وجبة صغيرة أمرًا طبيعيًا في كثير من الحالات، لكن تحوله إلى عرض متكرر يؤثر في كمية الطعام والوزن أو يترافق مع أعراض أخرى يستدعي البحث عن السبب الطبي وعدم التعامل معه باعتباره مجرد وسيلة لإنقاص السعرات الحرارية.

المصدر / الجزيرة