الإذاعة والتلفزيون الآيسلندي تعلن مقاطعة يوروفيجن إذا شاركت "إسرائيل"

أعلن مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الأيسلندية RÚV دعمه لعدم مشاركة أيسلندا في مسابقة يوروفيجن 2027، في حال السماح لـ"إسرائيل" بالمشاركة في المسابقة المقررة في بلغاريا العام المقبل.

وجاء الموقف خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، أمس الأربعاء، إذ قدّم ستة من أعضائه التسعة قرارًا يدعو المدير العام إلى إبلاغ اتحاد الإذاعات الأوروبية EBU بأن أيسلندا لن تشارك في المسابقة عام 2027 ما لم تُمنع "إسرائيل" من المشاركة.

كما جدّد الأعضاء دعوتهم السابقة إلى استبعاد "إسرائيل" من المسابقة، مطالبين المدير العام للهيئة بإبلاغ الاتحاد الأوروبي للبث بهذا الموقف.

وقال رئيس مجلس إدارة RÚV، ستيفان يون هافشتاين، إن موقف الأعضاء لم يتغير، مشيرًا إلى أن اتحاد الإذاعات الأوروبية لم يتخذ موقفًا جوهريًا بشأن المطالبة باستبعاد "إسرائيل"، وفق ما أوردته الهيئة.

وكانت أيسلندا قد قاطعت نسخة عام 2026 من مسابقة يوروفيجن، احتجاجًا على استمرار مشاركة "إسرائيل"، فيما يأتي موقف مجلس إدارة RÚV الجديد لتأكيد استمرار هذا الموقف بالنسبة إلى نسخة 2027.

المصدر / وكالات